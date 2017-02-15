14:32 15.02.2017 | Футбол | Новости
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Неймар прокомментировал возможность выхода "Барселоны" в четвертьфинал ЛЧ

Неймар сообщил о своих ожиданиях от следующей игры.

Неймар прокомментировал возможность выхода

Так, нападающий "Барселоны" Неймар не верит в выход команды в 1/4 финала ЛЧ. Об этом футболист рассказал Globo Esporte. По его словам - это была нетипичная для нас игра, которая вряд ли повторится.

Следует отметить при этом ПСЖ, они провели нереальный матч, создавали множество моментов и забивали голы - отметил Неймар. Он также поведал об ожиданиях от следующей игры. Игроки попытаются вернуться в игру, хотя сделать это будет почти невозможно. Даже просто подготовиться к нему будет трудно - имея четыре пропущенных.

Как сообщал УРА-Информ, " Барселона" ранее разгромила "Алавес" с разницей в шесть голов.


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