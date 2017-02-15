Полузащитником "ПСЖ" интересуются два итальянских клуба

Так, на данный момент полузащитником ПСЖ Адриеном Рабио интересуются сразу два клуба из серии А. Это - "Милан" и "Ювентус". Об этом передает итальянское издание Сalciomercato. Актуальный контракт 21-летнего хавбека с ПСЖ был рассчитан до лета 2019 г. Ранне же француз заявлял, что он не торопится продлевать сотрудничество с клубом. В этом сезоне Рабио провел 25 матчей в составе ПСЖ и забил два гола. В поединке Лиги Чемпионов против "Барселоны" Рабио два раз отобрал мяч у Лионеля Месси.

Как сообщал УРА-Информ, Неймар прокомментировал шансы "Барселоны" на выход в четверть финал Лиги Чемпионов.