17:51 15.02.2017 | Футбол | Новости
100160264:mysnichenko

Полузащитником "ПСЖ" интересуются два итальянских клуба

Француз не торопится продлевать контракт с парижским клубом.

Полузащитником

Так, на данный момент полузащитником ПСЖ Адриеном Рабио интересуются сразу два клуба из серии А. Это - "Милан" и "Ювентус". Об этом передает итальянское издание Сalciomercato. Актуальный контракт 21-летнего хавбека с ПСЖ был рассчитан до лета 2019 г. Ранне же француз заявлял, что он не торопится продлевать сотрудничество с клубом. В этом сезоне Рабио провел 25 матчей в составе ПСЖ и забил два гола. В поединке Лиги Чемпионов против "Барселоны" Рабио два раз отобрал мяч у Лионеля Месси.

Как сообщал УРА-Информ, Неймар прокомментировал шансы "Барселоны" на выход в четверть финал Лиги Чемпионов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив