Экс-президент США подписался на Twitter клуба Федецкого

Бывший лидер Америки Барак Обамы подписался в Twitter на обновления аккаунта клуба украинских игроков Артема Федецкого и Дениса Олейника.
Речь идет о немецкой команде "Дармштадт".
Как только эта информация облетела клуб, Обаму сразу же пригласили на предстоящий поединок «Дармштадта».
"Дорогой Барак Обама, мы узнали, что наш клуб единственный в Европе, на который вы подписаны в Твиттере. Это большая честь для "Дармштадта". В связи с тем, что сейчас у вас появилось чуть больше свободного времени, мы хотели бы пригласить вас на "Белленфалльтор". Увидимся на "Болле", – рассказал американский нападающий "Дармштадта" Терренс Бойд.
Напомним, что клуб замыкает таблицу Бундеслиги 2016/17 с 12 очками в 20 матчах.
Как сообщал "УРА-Информ", в первые дни после окончания президентства Барак Обама отправился с супругой поиграть в гольф.