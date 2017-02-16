Экс-президент США подписался на Twitter клуба Федецкого

Речь идет о немецкой команде "Дармштадт".

Как только эта информация облетела клуб, Обаму сразу же пригласили на предстоящий поединок «Дармштадта».

"Дорогой Барак Обама, мы узнали, что наш клуб единственный в Европе, на который вы подписаны в Твиттере. Это большая честь для "Дармштадта". В связи с тем, что сейчас у вас появилось чуть больше свободного времени, мы хотели бы пригласить вас на "Белленфалльтор". Увидимся на "Болле", – рассказал американский нападающий "Дармштадта" Терренс Бойд.

Напомним, что клуб замыкает таблицу Бундеслиги 2016/17 с 12 очками в 20 матчах.

Как сообщал "УРА-Информ", в первые дни после окончания президентства Барак Обама отправился с супругой поиграть в гольф.