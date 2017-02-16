05:30 16.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Энрике агрессивно ответил журналисту

Рассерженный наставник "Барселоны" не смог сдержать эмоций после первого провального матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Энрике агрессивно ответил журналисту

Напомним, на поле "блаугранас" встретились с "ПСЖ". По окончанию поединка счет на табло показал 0:4. Журналист TV3 Хорди Грау задал вопрос Луису Энрике относительно тактической схемы тренерского штаба.

"Посмотрим, как ты будешь общаться со мной в следующий раз, когда мы одержим победу", – заметил Энрике.

По данным издания Marca, после общения с журналистами 46-летний коуч решил продолжить конфликт, но уже в неформальной обстановке. Понадобилось помощь трех человек, дабы предостеречь Энрике от драки.

Как сообщал "УРА-Информ", Луис Энрике не так давно настаивал на трансфера капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны в стан "сине-гранатовых".


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