Фонсека охарактеризовал "Сельту"

Результаты "Сельты" в нынешнем году говорят сами за себя, заметил Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции. Такие сведения передает пресс-служба "оранжево-черных".

"Могу отзываться про "Сельту" только лучшим образом. Результаты испанцев текущего года говорят сами за себя: они проводят отличные поединки и добиваются неплохих результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" демонстрируют всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытная и агрессивная, поэтому, думаю, увидим хороший поединок", – подчеркнул Фонсека.

Португальский стратег отметил, что испанцы подходят к матчу с дончанами с преимуществом над ними.

"Думаю, не стоит скрывать, а следует об этом говорить. Понятно, что "Сельта" имеет определенное преимущество, ведь в течение нашей паузы соперник провел уже 13 матчей", – объяснил Фонсека.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Фонсеку сватали в турецкий чемпионат. Однако наставник "Шахтера" заявил, что его устраивает нынешнее положение дел.