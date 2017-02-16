Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству голевых передач

Об этом передает сайт Statbunker.

Как отмечается, в матче 1/8 финала "Наполи" (3:1) форвард "Реала" ассистировал Тони Кроосу, который отправил мяч в ворота. Для Роналду этот результативный пас стал 31 в Лиге чемпионов за всю карьеру.

Тажке отметим, португальский футболист опередил в этом списке Райана Гиггза, ранее выступавшего за "Манчестер Юнайтед" (30 передач).

"На третьем месте в списке находится нападающий "Барселоны" Лионель Месси (24), на четвертом и на пятом местах с одинаковым результатом (22) располагаются хавбек "Арсенала" Месут Озил и форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аналитики журнала Forbes подвели итоги прошлого года и определили, кто из спортсменов заработал больше всех. Пальма первенства досталась Криштиано Роналду.