12:25 16.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" стартует сегодня в плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в рамках которого ФК "Шахтер" на выезде будет противостоять испанской "Сельте". Встреча пройдет в Виго на стадионе "Балаидос".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Как отмечается, матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе "Балаидос"испанского Вигоса. Поскольку это первый матч Лиги Европы, транслировать игру будут сразу два телеканала: "Украина" и "Футбол 1".

Отметим, что осенью "горняки" стали лучшей командой группового этапа Лиги Европы, добившись максимального результата (шесть побед в шести турах). Однако не стоит ожидать продолжения легкой прогулки в плей-офф, ведь соперников уровня "Сельты" в этом розыгрыше ЛЕ дончане еще не встречали.

Кроме того, в отличие от "Шахтера" "Сельта" зимой не прерывала выступлений во внутренних турнирах. 

"Жду встречи с очень подготовленным соперником. Не думаю, что зимняя пауза плохо повлияет на игру дончан. Это будет тот же "Шахтер", известный нам по матчами Лиги Европы. Соперник, сильный атакующими действиями и которому трудно противостоять", - прокомментировал предстоящий матч главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо.

Также отметим, что "небесно-голубые" в новом году не проигрывали на своем поле в Ла Лиге, взяв верх над "Малагой" (3:1) и "Алавесом" (1:0).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник "Шахтера" Фред поделился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".

 


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