Фонсека о "Сельте": Это команда, с которой очень сложно играть

Напомним, испанцы в Виго уступили «горнякам» с минимальным счетом 0:1.

По словам Паулу Фонсеки, это был нелегкий поединок против отличной команды. Стоит вспомнить, что "Сельта" в Лиге Европы уступила только «Севилье». "Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне", – заметил португальский специалист.

При этом Фонсека признался, что доволен полученной победой. Однако во втором тайме противник стал играть более прямо, что заставило дончан углубить свою стратегию.

"Восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность", – резюмировал Фонсека.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Фонсека прокомментировал свой возможный переход в турецкий чемпионат, куда его сватали журналисты. Однако коуч признался, что его на данный момент все устраивает в "Шахтере".