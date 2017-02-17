Ибрагимович сравнивает себя с Индианой Джонсом

Об этом сообщает сайт УЕФА. Три гола нападающего Ибрагимовича сделали "МЮ" фаворитом пары с "Сент-Этьеном". Матч этот завершился со счетом 3:0.

ПО словам Ибрагимовича – все его трофеи замечательные, он побеждал во всех странах, где приходилось играть. Если он выиграет этот турнир, то станет невероятно счастлив. Все знают, что игрок выступал в нескольких клубах и старался показывать лучший футбол. Где бы он ни был, он побеждал. В этом смысле он прямо как Индиана Джонс - отметил 35-летний Ибрагимович.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ибрагимович рассказал о том, зачем он забил гол "Заре".