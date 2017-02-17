Моуринью: Смогли изменить отношение парней к игре

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" одолел своего противника с разгромным сухим счетом 3:0.

"Хороший результат. Особенно если учитывать не самую сильную игру, которую мы продемонстрировали в пером тайме. В перерыве пришлось объяснить ребятам, что для футбола высокого уровня должны быть и концентрация, и соответствующая интенсивность. Да, пришлось прибегнуть и к некоторым тактическим изменениям. Но самое важное - смогли изменить отношение парней к игре", – объяснил португальский стратег.

Он также добавил, что пока радоваться особо не стоит. Очень часто бывало такое, что в ответном поединке противник отыгрывался.

"Однажды мы выигрывали у "Тоттенхэма" со счётом 3:0, а закончили вничью - 3:3. Или противостояние с "Галатасараем", когда мы одержали победу в Мадриде (3:0), а в Стамбуле горели 1:3. После такого делаешь для себя определённые выводы", – резюмировал тренер «красных дьяволов».

Как сообщал "УРА-Информ", такого же мнения придерживается и главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Коуч считает, что в противостоянии с испанской "Сельтой" за выход в 1/8 финала Лиги Европы еще ничего не решено.