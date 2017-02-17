Один из украинских клубов меняет свое название

К такой инновации пришлось прибегнуть вследствие декоммунизации. Напомним, что "Ильичевец" свое название получил от завода Ильича, там и была создана футбольная команда. Произошло это в 1936 году.

Напомним, что согласно результатам первой половины текущего сезона мариупольчане занимают лидерские позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-игрок сборной Украины может поменять место жительства. Анатолий Тимощук в случае удачных договоров переберется в Санкт-Петербург, дабы стать помощником коуча "Зенита" Мирчи Луческу.