04:00 17.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100160343:Rakova

Один из украинских клубов меняет свое название

ФК "Ильичевец" меняет свое название. В скором времени клуб будет именоваться "Мариуполь".

Один из украинских клубов меняет свое название

К такой инновации пришлось прибегнуть вследствие декоммунизации. Напомним, что "Ильичевец" свое название получил от завода Ильича, там и была создана футбольная команда. Произошло это в 1936 году.

Напомним, что согласно результатам первой половины текущего сезона мариупольчане занимают лидерские позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-игрок сборной Украины может поменять место жительства. Анатолий Тимощук в случае удачных договоров переберется в Санкт-Петербург, дабы стать помощником коуча "Зенита" Мирчи Луческу.


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