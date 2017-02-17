Шевченко о матче "Сельта-Шахтер": Больших перебоев в готовности я не заметил

По словам Андрея Шевченко, "горнякам" удалось достичь отличного результата на выезде.

"Как для команды, которая больше двух месяцев не проводила официальных матчей, я бы назвал этот результат даже очень хорошим. Встречались с непростым соперником, который в плане игровой практики сейчас на ходу", – отметил Шевченко в интервью zbirna.com.

По его мнению, поле было тяжелым, однако справиться с таким недостатком дончанам помогла их хорошая физическая подготовка. Поэтому они достойно с физической точки зрения выдержали весь матч. "Больших перебоев в готовности я не заметил. Зато была хорошая организация обороны и компактность. Во втором тайме, конечно, хотелось увидеть больше контратак, но для первого матча в году, считаю, и так неплохо", – подчеркнул наставник украинской сборной.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал эту игру. По его словам, из-за прямой игры "Сельты" во втором тайме, его подопечным удалось изменить стратегию и углубиться.