Cуарес не поможет "Барселоне" в финале Кубка Испании

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию каталонского клуба об отмене дисквалификации уругвайца.

Напомним, ранее Суарес получил две желтые карточки в ответном матче 1/2 финала турнира с мадридским "Атлетико" (1:1). Кроме того, Суарес отказался уходить в раздевалку и досматривал матч в туннеле стадиона, что запрещено регламентом. В результате такого поведения "Барселону" оштрафовали на 350 евро, а Суареса - на 600 евро.

Как сообщал "УРА-Информ", в матче 22-го тура испанской примеры Барселона не оставила и камня на камне от Алавеса. В ворота хозяев влетели шесть безответных мячей. Точные удары по чужим воротам на свой счет записали дважды Луис Суарес, Месси, Неймар, Ракитич.