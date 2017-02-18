"Карпаты" подписали контракт с Рожерио Алвесом

Как отмечается, Рожерио Алвес является воспитанником бразильского "Жувентуса", но в последнее время выступал на любительском уровне. Сейчас Алвес перешел в "Карпаты" в качестве свободного агента, а соглашение подписано сроком на полгода.

"Я очень рад оказаться в "Карпатах", в этой команде есть у кого учиться. На тренировках особенно выделяются Худобяк и Ксенз. Хочу как можно быстрее сыграть официальный матч за "Карпаты" и помочь команде подняться по турнирной таблице", - рассказал Алвес.

Отметим, что за "Карпаты" Алвес сыграл несколько товарищеских матчей на тренировочных сборах, отличившись одним забитым голом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 21-летний защитник из Аргентины Кристиан Пас и "Карпаты" заключили арендное соглашение.