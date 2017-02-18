Срна рассказал о том, как было с Луческу, и как стало с Фонсекой

По словам хорвата, было чрезвычайно тяжело, когда "Шахтер" остался без своего рулевого – Мирчи Луческу. Осознать и пережить его уход было непросто.

"Но это часть жизни. Нам был нужен свежий воздух, новая кровь и президент пригласил молодого и амбициозного тренера", – рассказал Дарио. Хавбек добавил, что Фонсека привнес новизну в подготовку игроков. Однако атакующий футбол никуда не делся.

"У нас есть для этого хорошие исполнители. Посмотрите на наши результаты. Мы выиграли все шесть поединков группового этапа Лиги Европы. А в чемпионате Украины на 13 очков опережаем "Динамо", – заявил Срна.

Как сообщал "УРА-Информ", 16 февраля в Виго "горняки" сыграли с испанской "Сельтой" в 1/16 Лиги Европы. Победа была на стороне дончан – счет по окончанию матча показал 1:0 в пользу гостей.