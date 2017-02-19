В "Динамо" сказали, что Бланко-Лещук не подходит "Шахтеру"

По его словам, при нынешней стратегии и тактике дончан этот напажающий должен быть более быстрым и мобильным.

"Бланко Лещук тяжеловат для Шахтера. Горняки против Сельты играли в контратакующий футбол", – отметил коуч.

При этом он назвал легионера нападающим таранного типа, который имеет голевое чутье.

"Он хорошо играет головой и продавливает защиту", – заметил Ищенко.

Как сообща "УРА-Информ", ранее Бланко-Лещук отличился несколькими голами за новый клуб, что позволяет его дебют назвать успешным. Ранее иностранец выявлял желание принять украинское гражданство, ведь у него есть украинские корни.