13:19 19.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В "Динамо" сказали, что Бланко-Лещук не подходит "Шахтеру"

Новоиспеченный игрок "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук не подходит составу "горняков". К такому мнению в интервью Vgolos.com.ua. пришел старший тренер ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко.

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По его словам, при нынешней стратегии и тактике дончан этот напажающий должен быть более быстрым и мобильным.

"Бланко Лещук тяжеловат для Шахтера. Горняки против Сельты играли в контратакующий футбол", – отметил коуч.

При этом он назвал легионера нападающим таранного типа, который имеет голевое чутье.

"Он хорошо играет головой и продавливает защиту", – заметил Ищенко.

Как сообща "УРА-Информ", ранее Бланко-Лещук отличился несколькими голами за новый клуб, что позволяет его дебют назвать успешным. Ранее иностранец выявлял желание принять украинское гражданство, ведь у него есть украинские корни.


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