Иньеста провел 400 матч в чемпионате Испании

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Сообщается, что футболист вышел на замену вместо португальца Андре Гомеша на 80 минуте домашнего матча 23 тура против "Леганеса".

"Иньеста занимает второе место в списке игроков, которые провели наибольшее количество матчей в составе "Барселоны" в чемпионате страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидером остается Хави - с 1998 по 2015 год провел за каталонцев 505 матчей.

Известно, что Иньеста играет в составе каталонцев с 2002 года. В текущем сезоне чемпионата Испании сыграл 10 матчей и отдал три результативные передачи. За свою карьеру Иньеста восемь раз становился чемпионом Испании.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее львовские "Карпаты" усилили состав бразильским нападающим Рожерио Алвесом.