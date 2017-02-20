"Шальке "выкупит контракт Коноплянки у "Севильи"

Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, опция выкупа привязана к количеству проведенных матчей.

"Мы верим, что Коно может быть очень-очень важным игроком для нас. У нас нет сомнений в его уровне", – отметил Хейдель.

Кроме того, Хейдель подчеркнул, что Коноплянка уже достиг необходимого количества матчей за "Шальке", после которого клуб должен его выкупить.

Известно, что сумма трансфера Коноплянки составит около 15 млн евро. Такжо добавим, что украинец с 6 голами пока что является лучшим боабмаррдиром команды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", игрок сборной Украины Евгений Коноплянка оформил соглашение с гильзенкирхенским "Шальке".