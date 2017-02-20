11:38 20.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шовковский рассказал о матчах, исход которых хотел бы изменить

Бывший вратарь киевского "Динамо" и украинской сборной поведал о том, какие бы игры он хотел переиграть.

Шовковский рассказал о матчах, исход которых хотел бы изменить

По словам СаШо, в этих матчах его ошибки сыграли роковую роль как никогда.

"Есть два матча, которые я бы хотел переиграть – с Баварией и Словенией. Мои ошибки повлияли на результат и возможность выиграть в Лиге чемпионов. Но ошибки позволяют стать сильнее и не допускать их в будущем. Но я не живу прошлым", – подчеркнул спортсмен.

При этом, по словам Александра, за эти ошибки он расплачивался долго и много – были такие травмы, после которых врачи предупреждали его о конце карьеры.

"На мне ставили крест, говорили, что я закончу карьеру, но это сделало меня сильнее и увереннее в себе", – цитирует dynamomania.com вратаря "сине-белых".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что экс-игрок сборной Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера в питерском "Зените" Мирчи Луческу.


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