Шовковский рассказал о матчах, исход которых хотел бы изменить

По словам СаШо, в этих матчах его ошибки сыграли роковую роль как никогда.

"Есть два матча, которые я бы хотел переиграть – с Баварией и Словенией. Мои ошибки повлияли на результат и возможность выиграть в Лиге чемпионов. Но ошибки позволяют стать сильнее и не допускать их в будущем. Но я не живу прошлым", – подчеркнул спортсмен.

При этом, по словам Александра, за эти ошибки он расплачивался долго и много – были такие травмы, после которых врачи предупреждали его о конце карьеры.

"На мне ставили крест, говорили, что я закончу карьеру, но это сделало меня сильнее и увереннее в себе", – цитирует dynamomania.com вратаря "сине-белых".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что экс-игрок сборной Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера в питерском "Зените" Мирчи Луческу.