13:07 20.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В "Шахтере" сказали, сколько налогов внесено в госказну

В "Шахтере" объяснили, сколько налогов было внесено в прошлом году. Итак, лидер украинского чемпионата внес в госказну 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов.

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Такие сведения разместил донецкий клуб на своем официальном сайте. При этом отмечается, что основная доля платежей приходится на единый налог с доходов физических лиц.

Также стало известно, что за последние пять лет "Шахтер" пополнил государственный бюджет Украиной суммой, которая равняется 1 366 474 000 гривен.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее "горняки" в Виго обыграли испанскую "Сельту" в поединке 1/16 финала Лиги Европы. По окончанию матча счет на табло показал 1:0 в пользу гостей. Однако главный тренер дончан, португальский стратег Паулу Фонсека отметил, что радоваться пока рано.


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