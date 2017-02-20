В "Шахтере" сказали, сколько налогов внесено в госказну

Такие сведения разместил донецкий клуб на своем официальном сайте. При этом отмечается, что основная доля платежей приходится на единый налог с доходов физических лиц.

Также стало известно, что за последние пять лет "Шахтер" пополнил государственный бюджет Украиной суммой, которая равняется 1 366 474 000 гривен.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее "горняки" в Виго обыграли испанскую "Сельту" в поединке 1/16 финала Лиги Европы. По окончанию матча счет на табло показал 1:0 в пользу гостей. Однако главный тренер дончан, португальский стратег Паулу Фонсека отметил, что радоваться пока рано.