Бывший игрок "Олимпика" Драченко перешел в состав ФК "Зирка"

Отметим, что Максим Драченко является воспитанником черкасской СДЮШОР. Кроме того, в ДЮФЛ Украины он успел поиграть в юношеских командах донецкого "Шахтера". Также Драченко на профессиональном уровне выступал за "Шахтер-3" и донецкий "Олимпик".

"Драченко в профессиональных турнирах провел 227 игр и забил 13 голов", - говорится в сообщении.

Кроме того, первый матч клуба из Кропивницкого в УПЛ состоится 26 февраля против "Днепра".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее футбольный клуб "Карпаты" арендовал защитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Николая Матвиенко.