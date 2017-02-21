14:20 21.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Бывший игрок "Олимпика" Драченко перешел в состав ФК "Зирка"

Контракт с футбольным клубом "Зирка" подписал полузащитник экс-игрок Максим Драченко. Сейчас он находится на Кипре на сборах вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший игрок

Отметим, что Максим Драченко является воспитанником черкасской СДЮШОР. Кроме того, в ДЮФЛ Украины он успел поиграть в юношеских командах донецкого "Шахтера". Также Драченко на профессиональном уровне выступал за "Шахтер-3" и донецкий "Олимпик".

"Драченко в профессиональных турнирах провел 227 игр и забил 13 голов", - говорится в сообщении.

Кроме того, первый матч клуба из Кропивницкого в УПЛ состоится 26 февраля против "Днепра".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее футбольный клуб "Карпаты" арендовал защитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Николая Матвиенко

 


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