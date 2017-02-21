05:00 21.02.2017 | Футбол | Новости
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"Мансити" может переманить Месси – СМИ

"Манчестер Сити" проявляет нешуточный интерес по отношени. К форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

Отмечается, что в скором будущем Месси может воссоединиться со своим экс-наставником Хосепом Гвардиолой.

Такие сведения передает "Корреспондент".

Напомним, что у аргентинца сложились хорошие отношения с нынешним коучем "Мансити" еще с тех времен, когда Пэп тренировал "Барселону". На покупку Месси руководство английского клуба готово выделить около 120 миллионов евро, что станет очередным трансферным рекордом в истории футбола.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Месси объяснил, зачем покрасил волосы в светлый цвет. 


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