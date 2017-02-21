"Мансити" может переманить Месси – СМИ

Отмечается, что в скором будущем Месси может воссоединиться со своим экс-наставником Хосепом Гвардиолой.

Такие сведения передает "Корреспондент".

Напомним, что у аргентинца сложились хорошие отношения с нынешним коучем "Мансити" еще с тех времен, когда Пэп тренировал "Барселону". На покупку Месси руководство английского клуба готово выделить около 120 миллионов евро, что станет очередным трансферным рекордом в истории футбола.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Месси объяснил, зачем покрасил волосы в светлый цвет.