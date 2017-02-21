Так, на правах полугодичной аренды с правом выкупа перешел 20-летний Матвиенко перешел в Карпаты.

Отметим, что после завершения сделки львовский клуб имеет право приобрести защитника. Кроме того, центральный защитник Шахтера Матвиенко перешел в Карпаты.

"В нынешнем сезоне Матвиенко успел дебютировать в Лиге Европы, сыграв против Браги (4:2) и Коньяспора (4:0). Также Николай сыграл один поединок в Кубке Украины, но в чемпионате на поле еще не выходил", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 21-летний защитник из Аргентины Кристиан Пас и "Карпаты" заключили арендное соглашение.