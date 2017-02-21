13:17 21.02.2017 | Футбол | Новости
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Уволен главный тренер "Райо Вальекано"

Главного тренера ФК отправили в отставку по причине неудовлетворительных результатов команды.

Уволен главный тренер

Так, испанский "Райо Вальекано" отправил главного тренера Рубена Бараху в отставку. Об этом передает пресс-служба клуба. Такое решение приняли по причине последних неудовлетворительных результатов команды.

Под руководством Барахи "Райо Вальекано" одержал три победы в 13-ти матчах, четыре раза сыграл вничью, а также ещешесть раз проиграл. В Сегунде клуб занимает 16-е место.  Для 41-летнего наставника "Райо Вальекано" являлся вторым клубом в его карьере, который он возглавил в ноябре 2016 г. До этого Бараха трудился с "Эльче".

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Райо Вальекано" обращался к Зозуле, предлагая вернуться в испанский клуб.


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