Две тысячи полицейских обеспечат порядок на матче "Шахтер"-"Сельта"

Об этом поведали в ГУНП в Харьковской области. В рамках 1/16 финала ЛЕ на стадионе "Металлист" в Харькове 23-го февраля в 22:05 будет проведен матч между ФК "Шахтер" (Украина) и "Сельта" (Испания). Ожидается, что данное спортивное мероприятие посетят 40 тысяч болельщиков.

Для охраны на матче порядка привлекут 2618 правоохранителей, из которых - 1428 полицейских ГУНП в Харьковской области, а также 40 полицейских Сумской области, 450 военных Нацгвардии Украины, 300 курсантов академии Нацгвардии , 150 курсантов ХНУВД.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Фред заявил, что " Сельта" показывает футбол высокого уровня.