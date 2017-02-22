10:40 22.02.2017 | Футбол | Новости
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"Манчестер Сити" и "Монако" побили рекорд Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Монако" побили рекорд Лиги чемпионов. 
 

Об этом в Twitter сообщает статистический агрегатор Opta.

Отметим, что обе команды предпочли играть в атакующий футбол, практически не думая об оборонительных действиях, что вылилось в восемь забитых мячей.

Кроме того, "Монако" впервые пропустил пять голов в рамках Лиги чемпионов.

Также отметим, что "Манчестер Сити" дома переиграл "Монако" в первом матче ЛЧ со счетом 5:3, дважды уступая по ходу встречи.

Как стало известно, ответная встреча состоится 15 марта в Монако.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  "Манчестер Сити" проявляет нешуточный интерес по отношени к форварду "Барселоны" Лионелю Месси.


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