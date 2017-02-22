10:52 22.02.2017 | Футбол | Новости
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Руни остается в "Манчестер Юнайтед"

Уэйн Руни отказался от выгодного предложения из Китая. Таким образом, 31–летний форвард остается в стане "Манчестер Юнайтед".

Руни остается в

Такие сведения передает Sky Sports.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что нападающий «красных дьяволов» может перейти в китайскую лигу. Его годовой оклад составил бы 32 миллионов фунтов. При этом отмечается, что трансферное окно открыто до 28 февраля.

Ныне агенты Руни встретились с руководством таких клубов, как "Гуанчжоу Эвергранд и Бэйцзин Гоань", однако Уейн оказался не готов попрощаться с манкунианцами.

Действующее соглашение Руни с "МЮ" функционирует до лета 2018 года.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не особо будет рад покупке Антуана Гризмана. Тем временем, лидер "Атлетико" уже видит себя в стане "МЮ".


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