У "Ювентуса" есть шесть кандидатов на пост главного тренера

Руководство "Ювентуса" – в поиске замены главному тренеру ФК Массимилиано Аллегри. Об этом передает Football Italia.

Представители туринского клуба уже составили шорт-лист - из шести вероятных преемников специалиста. В список вошли наставник "Спартака" Массимо Каррера, который выступал за "Ювентус", а также Лучано Спаллетти ("Рома"), Паулу Соуза ("Фиорентина"), Роберто Манчини, а также Леонарду Жардим ("Монако") и Фабио Гроссо, который возглавлял молодежную команду "Ювентуса". Согласно данным издания, 52-летний Аллегри команду может покинуть уже в конце сезона, отправившись в английский "Арсенал".

Как сообщал УРА-Информ, " Ювентус" может остаться без голкипера.