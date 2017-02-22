15:41 22.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Волынь" может быть исключена из всех турниров ФФУ

Членство Федерации футбола Волыни на данный момент приостановлено.

Футбольному клубу "Волынь" уже грозит исключение из всех профессиональных турниров. ФФУ. Об этом передает Sport Arena.

Это может быть осуществлено по причине того, что ФФУ ранее приостановила членство Федерации футбола Волыни и может исключить ее из состава. В декабре 2016 г. в ФФВ произошел прецедент, поставивший под угрозу легитимность Федерации, а также дальнейшую судьбу главы волынского футбола Виталия Кварцяного.

Кварцяный тогда провел нелегитимную Конференцию, на которой приняли радикальные решения, а позже проигнорировал все указания украинской Федерации. После этого открыли дисциплинарное производство.

Как сообщал УРА-Информ, ранее глава ФФУ прокомментировал потенциал стадиона "Металлист".


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