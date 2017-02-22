"Зальцбургу" и "Лейпцигу" не позволят одновременно участвовать в ЛЧ

Так, УЕФА может оставить ЛЧ без немецкого "Лейпцига" либо же без австрийского "Зальцбурга". Об этом передает salzburg.com.

Правила УЕФА не дают возможности выступать в еврокубках сразу двум клубам, что подконтрольны одному владельцу либо одной компании. В организации рассматривают данную ситуацию, но чиновники склоняются не создавать прецедент. Red Bull же будет пытаться доказать, что владельцем клуба из "Зальцбурга" не является, а выполняет роль спонсора. В худшем раскладе компании придется выбирать между своими клубами. Дебютант Бундеслиги "Лейпциг" идет на втором месте. "Зальцбург" же после 22-ух туров тоже лидирует в чемпионате Австрии.

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