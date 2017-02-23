Дентиньо выбыл на два месяца

Полузащитник "Шахтера" Дентиньо пропустит два месяца из-за травмы. Об этом передает телеканал "Футбол 1". Повреждение, что 28-летний бразилец получил в ходе первого матча 1/16 финала ЛЕ против "Сельты" (1:0), оказалось серьезным.

Бразилец получил удар по колену и был заменен на Виктора Коваленко. Сегодня "Шахтер" сыграет матч с "Севильей" в Харькове. Начало игры - в 22:05. Кроме ответной игры донецкая команда в ближайшие два месяца возобновит свои выступления в чемпионате Украины и в национальном Кубке.

Как сообщал УРА-Информ, тренер " Шахтера" Фонсека поделился мнением касательно предстоящей игры с "Сельтой".