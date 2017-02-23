05:30 23.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Экс-игрок "Шахтера" отправится домой, чтобы вылечить детей

Игрок киевского "Динамо", а ранее донецкого "Шахтера" переведен в дубль киевлян.

Экс-игрок

Александр Гладкий провел на поле 11 матчей, однако ни в одном из них так и не сумел забить.
По данным "Сегодня", есть версия, что нападающего могут специально подталкивать к тому, чтобы он ушел из клуба и таким образом, облегчил зарплатную ведомость.

Комментировать подобную позицию форвард отказался, однако до сих пор он является игроком "Динамо".

Сейчас он поедет домой, к своим детям, которые приболели.

"Сейчас я еду к детям, хочу побыть с ними, тем более они болеют. Еду лечить детей", – заметил Гладкий.

Как сообщал "УРА-Информ", другой форвард "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук забивает практически в каждом матче. Однако по мнению специалистов "Динамо", он слишком тяжеловат для тактики "горняков".


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