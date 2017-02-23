Лавесси заявил о желании вернуться в "Наполи"

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По его словам, он всегда думал о возвращении в Неаполь, но президент Наполи больше не хочет видеть игрока в своей команде.

"Однажды я вернусь в Италию, но не в "Наполи", ведь я им не нужен. В прошлом году у меня были варианты с другими клубами, но ничего не вышло", - отметил 31-летний форвард.

Кроме того, футболист рассказал о причине перехода в китайский клуб.

"Почему футболисты соглашаются ехать в Китай? В первую очередь это финансовый вопрос", - подчеркнул Лавесси.

Также добавим, что Эсекьель Лавесси был одним из ключевых игроков основного состава "Наполи". Он играл за неаполитанский клуб с 2007 по 2012 год, в составе которого провел 188 матчей, забил 48 мячей и отдал 60 передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-игрок "Шахтера" отправится домой, чтобы вылечить детей.