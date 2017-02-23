11:43 23.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Паулу Фонсека: "Сельта" постарается перевернуть результат

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поделился своим мнением насчет предстоящего поединка с "Сельтой" в Лиге Европы.

Паулу Фонсека:

В интервью terrikon.com португальский тактик заявил, что его подопечные выходят на поле настроенными на победу.

"Это правда, что мы выиграли в Испании, но нам предстоят сложные 90 минут, чтобы пройти дальше. Уверен, что "Сельта" будет бороться до последнего и постарается перевернуть результат", – подчеркнул Фонсека. Потому что команда забивала во всех выездных поединках Лиги Европы.

"Сельту" Фонсека коуч "горняков" назвал сильной и опасной командой, в связи с чем его подопечные должны показать лучший уровень.

"Для этого мы должны как всегда показывать атакующий футбол и быть вместе", – резюмировал Фонсека.

Как сообщал "УРА-Информ", в первом поединке с "Сельтой" в 1/16 финала Лиги Европы дончане в Виго одержали выездную победу. Счет на табло показал 1:0.


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