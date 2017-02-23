"Реал" проиграл "Валенсии" в первые 10 минут матча" - Зидан

Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По его словам, мадридцы проиграли эту встречу в первые десять минут матча. Также он подчеркнул, что ладели мячом и имели шансы забить, но упустили оба момента, а они быстро забили два гола.

"У нас было 80 минут, чтобы вернуться в игру, мы старались, но упустили много шансов. У "Реала" была возможность набрать очки, но мы этого не сделали. Они играли как одно целое, бились и победили", - сказал тренер.

Зинедин Зидан также отметил, что не стоит искать оправдания, а лучше начать думать о следующей игре.

"Мы должны быть немного умнее, потому что первые десять минут мы не были внимательны. Команда хорошо распоряжалась мячом, но не хватало последнего паса. Поздравляем "Валенсию", - добавил Зидан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду возглавил список футболистов по количеству голевых передач в розыгрыше Лиги чемпионов.