16:35 17.04.2017 | Футбол | НовостиНовости Украины 100164301:labazovych
Малиновський отметился голом и результативной передачей в чемпионате Бельгии - ВИДЕО
Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу в третьем туре плей-офф чемпионата Бельгии против "Кортрейка".
Об этом передает сайт турнира.
Как отмечается, на 34-й минуте матча против Кортрейка Руслан выполнил профессионально штрафной удар, открыв счет в матче. Кроме того, на 66-й минуте полузащитник также записал себе в актив результативную передачу.
Таким образом, игра завершилась со счетом 3:0 в пользу Генка, который с девятьма очками возглавляет группу в плей-офф чемпионата Бельгии.
Отметим, что в текущем сезоне Малиновский провел за бельгийскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский считает, что еще рано говорить о будущих трансферах.