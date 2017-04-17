16:35 17.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Малиновський отметился голом и результативной передачей в чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу в третьем туре плей-офф чемпионата Бельгии против "Кортрейка".
 

Малиновський отметился голом и результативной передачей в чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Об этом передает сайт турнира.

Как отмечается, на 34-й минуте матча против Кортрейка Руслан выполнил профессионально штрафной удар, открыв счет в матче. Кроме того, на 66-й минуте полузащитник также записал себе в актив результативную передачу.

Таким образом, игра завершилась со счетом 3:0 в пользу Генка, который с девятьма очками возглавляет группу в плей-офф чемпионата Бельгии.

Отметим, что в текущем сезоне Малиновский провел за бельгийскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и шесть результативных передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский считает, что еще рано говорить о будущих трансферах.


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