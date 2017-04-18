Симеоне назвал условие победы над "Лестером"

Эти сведения передает сегодня – 18-го апреля - УЕФА. По словам наставника – сейчас "Лестер" пребывает в неплохой своей форме, в шести или семи последних играх команда неплохо справлялась с тем, что получалось у игроков и в прошлом сезоне.

И они похожи с Атлетико тем, что располагают примерно одинаковыми козырями. Игра должна быть аналогичной той, что в Мадриде. Будет упорная дуэль, будет борьба, но все решат мелочи – сказал также Симеоне. Основная проблема англичан будет – контроль игроками Атлетико мяча.

Как сообщал УРА-Информ, Симеоне планирует вскоре покинуть " Атлетико".