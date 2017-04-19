"Галатасарай" заплатит 6,5 миллионов евро за Хачериди

Таким образом - "Галатасарай" хочет сейчас сделать сильнее собственную оборону – благодаря приглашению в клуб динамовца Евгения Хачериди. Такое сообщение размещено в Sporx.

Стамбульский клуб за 29-летнего украинского футболиста даже готов отдать 6,5 миллиона евро, подписав с ним трехлетний договор. Также известно и то, что "Галатасарай" не планирует откладывать трансфер и планирует достичь соглашения с киевским клубом еще в апреле. Переговоры должны стартовать уже в самое ближайшее время.

Как сообщал УРА-Информ, " Галатасарай" также интересовался бывшим футболистом "Шахтера".