14:36 20.04.2017 | Спорт | Новости
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Полуфиналисты Лиги Европы определятся сегодня

УНН передает, что сегодня состоятся ответные поединки четвертьфиналистов Лиги Европы по футболу. По результатам сыгранных матчей будут определены участники полуфинала.

Полуфиналисты Лиги Европы определятся сегодня

Первая пара сегодняшнего вечера – это Шальке-Аякс. Вторая встреча – Генк-Сельта. Также сегодня встретятся Манчестер Юнайтед и Андрелехт. В четвертом поединке "Бешикташ" будет принимать "Лион".

Четыре из восьми команд выйдут в полуфинал. Результат считается по сумме очков за два сыгранных матча.

Ранее УРА-Информ сообщал, что немецкие футбольные фанаты подрались с мадридской полицией на матче Лиги Чемпионов.


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