Полуфиналисты Лиги Европы определятся сегодня

Первая пара сегодняшнего вечера – это Шальке-Аякс. Вторая встреча – Генк-Сельта. Также сегодня встретятся Манчестер Юнайтед и Андрелехт. В четвертом поединке "Бешикташ" будет принимать "Лион".

Четыре из восьми команд выйдут в полуфинал. Результат считается по сумме очков за два сыгранных матча.

Ранее УРА-Информ сообщал, что немецкие футбольные фанаты подрались с мадридской полицией на матче Лиги Чемпионов.