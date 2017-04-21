22:10 21.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Динамовцы" уступили "Шахтеру" со счетом 0:1

Сегодня в столице на "Олимпийском" состоялся футбольный матч команд "Динамо" и "Шахтер".

На 12-ой минуте единственный гол в игре 26-го тура УПЛ забил Феррейра, чем и принес команде Фонсеки минимальную победу. Поединок получился не слишком зрелищным. Таким образом, "Шахтер", сумев заполучить победу под номером 22 в 26-ти играх, еще лучше укрепился на первой строке украинского чемпионата. Теперь ФК оторвался от "Динамо" уже на 14-ть очков.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – 21-го апреля – столичные правоохранители активизировали охрану порядка в городе – по причине проведения игры команд "Динамо" и "Шахтер". На игре за порядком следила примерно тысяча правоохранителей.


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