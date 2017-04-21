Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

По завершении последних ответных поединков 1/4 финала Лиги Европы определились все участники полуфинала турнира.
Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В четверку сильнейших клубов второго по значимости турнира Европы вошли следующие клубы:
Сельта (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Лион (Франция)
Аякс (Нидерланды)
Добавим, что жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится в пятницу, 21 апреля. При этом первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные - через неделю. В свою очередь финал пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс Арене".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФФУ разрабатывает стратегию развития украинского футбола. Так, ФФУ занимается созданием схемы развития футбола с престижной организацией под названием “Эрнст энд Янг”.