Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверку сильнейших клубов второго по значимости турнира Европы вошли следующие клубы:

Сельта (Испания)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Лион (Франция)

Аякс (Нидерланды)

Добавим, что жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится в пятницу, 21 апреля. При этом первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные - через неделю. В свою очередь финал пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс Арене".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФФУ разрабатывает стратегию развития украинского футбола. Так, ФФУ занимается созданием схемы развития футбола с престижной организацией под названием “Эрнст энд Янг”.