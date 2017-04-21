09:40 21.04.2017 | Футбол | Новости
100164590:labazovych

Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

По завершении последних ответных поединков 1/4 финала Лиги Европы определились все участники полуфинала турнира. 

Стали известны все участники 1/2 финала Лиги Европы

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверку сильнейших клубов второго по значимости турнира Европы вошли следующие клубы:

Сельта (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Лион (Франция)
Аякс (Нидерланды)

Добавим, что жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится в пятницу, 21 апреля. При этом первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные - через неделю. В свою очередь финал пройдет 24 мая в Стокгольме на "Френдс Арене".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФФУ разрабатывает стратегию развития украинского футбола. Так, ФФУ занимается созданием схемы развития футбола с престижной организацией под названием “Эрнст энд Янг”.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив