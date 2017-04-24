09:56 24.04.2017 | Футбол | Новости
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Месси забил 500 голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче против мадридского Реала установил рекорд, забив свой 500-й гол.

Месси забил 500 голов за

Об этом сообщает Sport Arena.

Как отмечается, в выездном матче 33 тура чемпионата Испании 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского "Реала" и помог своей команде победить со счетом 3:2. 

Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории "класико" в чемпионате Испании. Кроме того, аргентинец обошёл по этому показателю легенду "Реала" Альфредо ди Стефано, который забивал "Барселоне" в чемпионате 14 раз. 

При этом всего в чемпионате Испании Лионель Месси забил за "Барселону" 343 гола (в 377 матчах), в Кубке Испании - 43 (61), в еврокубках - 94 (115), в других турнирах - 20 (24). 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед главным матчем чемпионата Испании по футболу между Реалом и Барселоной на улицах Каталонии появилась карикатура целующихся лидеров аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. 


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