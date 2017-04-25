12:59 25.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100164824:labazovych

Белотти назвал Андрея Шевченко своим главным кумиром

Нападающий "Торино" Андреа Белотти поведал о том, что восхищается игрой форварда Милана Андрея Шевченко. При этом он считает тренера сборной Украины своим главным кумиром и образцом в футбольной карьере.

Белотти назвал Андрея Шевченко своим главным кумиром

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Белотти, он вместе с братом ездил в Милан, чтобы посмотреть, как играет Андрей Шевченко.

"Шева великий чемпион на поле, и за его пределами. Настоящий профессионал, который впечатлил меня той легкостью, с которой он забивал голы из любых позиций", - подчеркнул нападающий "Торино".

При этом Андреа Белотти добавил, что любит вкалывать на поле до седьмого пота. В часности, отец нападающего говорил:  "Если ты не чувствуешь себя вымотанным после матча, значит отдавался не на полную".

Отметим, что молодой нападающий "Торино" забил уже 25 мячей в 30 играх Серии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер "Динамо", который на днях объявил о завершении своей карьеры, может сотрудничать с нынешний тренером украинской сборной Андреем Шевченко. 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив