Белотти назвал Андрея Шевченко своим главным кумиром

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Белотти, он вместе с братом ездил в Милан, чтобы посмотреть, как играет Андрей Шевченко.

"Шева великий чемпион на поле, и за его пределами. Настоящий профессионал, который впечатлил меня той легкостью, с которой он забивал голы из любых позиций", - подчеркнул нападающий "Торино".

При этом Андреа Белотти добавил, что любит вкалывать на поле до седьмого пота. В часности, отец нападающего говорил: "Если ты не чувствуешь себя вымотанным после матча, значит отдавался не на полную".

Отметим, что молодой нападающий "Торино" забил уже 25 мячей в 30 играх Серии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голкипер "Динамо", который на днях объявил о завершении своей карьеры, может сотрудничать с нынешний тренером украинской сборной Андреем Шевченко.