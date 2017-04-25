Бывший защитник сборной Чехии по футболу покончил жизнь самоубийством

В сообщении говорится, что накануне происшествия футболист не вышел на игру за своей "Газиантепспор", а после не явился на тренировку. На звонки близких он также не отвечал.

Обеспокоенные друзья футболиста обратились в полицию. Оперативники выехали на адрес, по которому проживал Райторал и обнаружили его уже мертвым.

Причины такого поступка спортсмена до этого момента остаются неизвестными.

Ранее УРА-Информ сообщал, что немецкие футбольные фанаты подрались с мадридской полицией на матче Лиги Чемпионов.