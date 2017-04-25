Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы

Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Златана, он планирует перенести операцию на ноге и проходить реабилитацию.

"Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще сильнее. До этого я играл и с одной ногой, так что это не будет проблемой. Я уверен в том, что только я сам решу, когда мне остановиться. Сдаваться – не вариант. Увидимся", - подчеркнул Ибрагимович.

Отметим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанский футболист Марк Бартра пропустит все матчи клуба, запланированные на ближайший месяц.