14:25 25.04.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы

35-летний форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на девять месяцев из футбола. Однако несмотря на это он не планирует завершать игровую карьеру из-за травмы колена.

Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы

Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Златана, он планирует перенести операцию на ноге и проходить реабилитацию.

"Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще сильнее. До этого я играл и с одной ногой, так что это не будет проблемой. Я уверен в том, что только я сам решу, когда мне остановиться. Сдаваться – не вариант. Увидимся", - подчеркнул Ибрагимович.

Отметим, что в текущем сезоне Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", испанский футболист  Марк Бартра пропустит все матчи клуба, запланированные на ближайший месяц.

 


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