Жиру может продолжить карьеру в "Марселе"

Об этом сообщает Sky Sports в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, руководство французского клуба готово выложить за 30-летнего нападающего 20 миллионов фунтов стерлингов. При этом действующий контракт 30-летнего футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2019 года.

Кроме того, в этом сезоне чемпионата Англии Жиру сыграл 23 матча. Таким образом, форвард отметился девятью забитыми мячами и сделал три голевые передачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легенда "Челси" Джон Терри доиграет сезон, после чего покинет состав лондонского клуба.