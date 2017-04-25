10:19 25.04.2017 | Футбол | Новости
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Жиру может продолжить карьеру в "Марселе"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может продолжить карьеру во Франции. Активную заинтересованность в трансфере футболиста выражает "Марсель".

Жиру может продолжить карьеру в

Об этом сообщает Sky Sports в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, руководство французского клуба готово выложить за 30-летнего нападающего 20 миллионов фунтов стерлингов. При этом действующий контракт 30-летнего футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2019 года.

Кроме того, в этом сезоне чемпионата Англии Жиру сыграл 23 матча. Таким образом, форвард отметился девятью забитыми мячами и сделал три голевые передачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легенда "Челси"  Джон Терри доиграет сезон, после чего покинет состав лондонского клуба.


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