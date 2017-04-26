10:22 26.04.2017 | Футбол | Новости
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Феррейра-Карраско пропустит первый матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Бельгийский полузащитник мадридского "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско не сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" из-за травмы.

Феррейра-Карраско пропустит первый матч с

Об этом сообщает AS.

Как отмечается, травму футболист получил в домашнем матче 34 тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:1). Оказалось, что у 23-летнего хавбека диагностирован вывих плеча.

При этом для восстановления спортсмену потребуется срок до двух недель. 

Отметим, что мадридские "Атлетико" и "Реал" сыграют первый матч полуфинала Лиги чемпионов второго мая на стадионе "Реала". В свою очередь ответная встреча пройдёт девятого мая на "Висенте Кальдерон".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 35-летний форвард "Манчестер Юнайтед"  Златан Ибрагимович получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на девять месяцев из футбола. Однако несмотря на это он не планирует завершать игровую карьеру из-за травмы колена.


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