Коноплянка продает историческую футболку, чтобы спасти девушку

Таким образом, полузащитник решил помочь больной раком девушке. Об этом сообщил футболист в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что в помощи нуждается 32-летнея Наталья Михеевая из Днепропетровской области, у которой диагностировали рак третьей стадии.

Так, стартовая цена памятной футболки – 100 долларов США

В настоящее время девушка прошла уже десять процедур.

"Наталья не в силах оплатить дорогостоящее постоянное лечение и препараты из заграницы. Сейчас Наталье нужны средства на проведение анализа опухоли на чувствительность к химиопрепаратам, транскриптомный анализ и опять на процедуры химиотерапии", - подчеркнул футболист.

При этом Евгений Коноплянка добавил, что аукцион будет проходить на страницах Instagram i Facebook, а закончится в 22:00, пятого мая.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поведал о том, что очень соскучился по украинским болельщикам, тренеру и отношение в целом.