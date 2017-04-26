14:07 26.04.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Столичное Динамо отправилось в Николаев с транзитом через Херсон

Динамо 26 апреля проведет полуфинальную встречу в рамках Кубка Украины, в которой на выезде встретится с МФК Николаев.

Столичное Динамо отправилось в Николаев с транзитом через Херсон

Подопечные Сергея Реброва успешно приземлились в Херсоне, откуда на автобусе отправились в Николаев, об этом сообщает официальный сайт ФК Динамо.

Известно, что Александар Пантич не будет участвовать в матче. У защитника спазм задней мышцы бедра, в связи с чем тренеры совместно с врачами решили предоставить футболисту выходной.

Напомним, что встреча 1/2 финала между МФК Николаев и Динамо состоится 26 апреля на центральном стадионе Николаева, которая запланирована на 18:00.

Как ранее сообщал УРА-Информ, "Динамовцы" уступили "Шахтеру" со счетом 0:1 21 апреля в столице на "Олимпийском" состоялся футбольный матч команд "Динамо" и "Шахтер".


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