Встреча с Динамо – главная в моей тренерской карьере – наставник ФК Николаев

Об этом в эксклюзивном интервью Football.ua заявил главный тренер ФК Николаев Руслан Забранский, комментируя предстоящую игру в полуфинале Кубка Украины с Шахтером. В частности он заявил, что в истории Николаева за 100 лет это уже второй выход в полуфинал Кубка. "Думаю, мы не будем действовать от обороны – никогда так не играли. Мне больше нравится открытый футбол, хотя иногда из-за этого и страдаем. Страдаем – потому что забить некому", добавил он.

По его словам у клуба есть некоторые проблемы, а так "я бы с удовольствием играл в двух нападающих, потому что закрываться у своих ворот и уповать на "повезет-не повезет"… Будем играть по ситуации, по тому, насколько футболисты смогут".

Команда попробует прессинговать на чужой половине поля, но если понадобится сохранение мяча – будет сохранение.

Думаю, сегодняшняя встреча – главная в моей тренерской карьере", – цитирует Забранского издание.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Динамо 26 апреля проведет полуфинальную встречу в рамках Кубка Украины, в которой на выезде встретится с МФК Николаев. Подопечные Сергея Реброва успешно приземлились в Херсоне, откуда на автобусе отправились в Николаев.